Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета хочет видеть Невеша в «Арсенале» слухи

19 Ноября 2023 • 23:48 Комментировать
Аль-Хазм
...
Аль-Хиляль Эр-Рияд
25.11 18:00

Полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш стал трансферной целью Микеля Артеты в «Арсенале».

Основным претендентом на португальца считался «Ньюкасл», планировавший арендовать игрока до конца сезона, однако об интересе «канониров» также уже сообщалось в прошлом. Согласно обновлённой информации от Sport, в подписании Невеша заинтересован лично Артета – он уже запросил у руководства «Арсенала» зимнее подписание 26-летнего опорника.

Минувшим летом Рубен Невеш был приобретён «Аль-Хилялем» у «Вулверхэмптона» за 55 млн евро. Действующий трудовой договор футболиста с саудовским клубом рассчитан до середины 2026 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Рубен Невеш Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги

Новости по матчу

18 Ноября
15:40
«Ньюкасл» готов купить Невеша, если «Аль-Хиляль» не отдаст игрока в аренду
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛЬ-ХАЗМ АЛЬ-ХИЛЯЛЬ ЭР-РИЯД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
19 Ноября
23:48 · Англия. Премьер-лига
Артета хочет видеть Невеша в «Арсенале» слухи
23:27 · Англия. Премьер-лига
Де Кетеларе интересен двум грандам АПЛ слухи
22:35 · Англия. Премьер-лига
Канселу хочет остаться в «Барселоне», переговоры с «Манчестер Сити» пройдут позже
22:27 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» уверены в подписании Тодибо
22:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» оказался лучше «Юнайтед» и в женском дерби - 3:1
21:57 · Англия. Премьер-лига
Уокер не переживает о раннем матче с «Ливерпулем»
21:45 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд и «Ювентус» не отказываются от подписания Санчо, несмотря на зарплату игрока
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Тоттенхэм» могут обменяться звёздными игроками слухи
20:25 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» следит за форвардом «Ливерпуля» слухи
18:35 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» может подписать топ-форварда в январе
17:55 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» может подписать экс-форварда «Ливерпуля»
16:51 · Англия. Премьер-лига
​Тренер Норвегии порадовал фанатов «Арсенала» информацией об Эдегоре
16:21 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» вряд ли попытается подписать Тони зимой из-за другого игрока
15:53 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» включился в борьбу за Филлипса
14:16 · Англия. Премьер-лига
Джеймс — о травмах: «Если что-то в организме кричит, то нужно притормозить»
Все новости
Рекомендуем