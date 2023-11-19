Полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш стал трансферной целью Микеля Артеты в «Арсенале».

Основным претендентом на португальца считался «Ньюкасл», планировавший арендовать игрока до конца сезона, однако об интересе «канониров» также уже сообщалось в прошлом. Согласно обновлённой информации от Sport, в подписании Невеша заинтересован лично Артета – он уже запросил у руководства «Арсенала» зимнее подписание 26-летнего опорника.

Минувшим летом Рубен Невеш был приобретён «Аль-Хилялем» у «Вулверхэмптона» за 55 млн евро. Действующий трудовой договор футболиста с саудовским клубом рассчитан до середины 2026 года.