Полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе, выступающий на правах аренды за «Аталанту», привлёк внимание клубов Английской премьер-лиги.

Бельгийский футболист не смог проявить себя в «Милане» в дебютном сезоне после перехода из «Брюгге», поэтому минувшим летом был отдан в аренду «Аталанте». По сведениям Fichajes, выступления 22-летнего игрока в составе коллектива из Бергамо уже привлекли внимания грандов – за ним следят английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Напомним, что «Аталанта» может выкупить Шарля де Кетеларе у «Милана» – в сделке предусмотрена такая опция. Текущая трансферная стоимость атакующего хавбека оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.