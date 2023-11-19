Канселу хочет остаться в «Барселоне», переговоры с «Манчестер Сити» пройдут позже

Правый защитник «Барселоны» Жоау Канселу не планирует возвращаться в «Манчестер Сити».

Португалец арендован каталонским клубом до конца текущего сезона. В «Барселоне» заинтересованы в выкупе 29-летнего игрока, сам латераль также рассчитывает остаться, однако предварительная договорённость с «Манчестер Сити» пока не достигнута. По данным инсайдера Фабрицио Романо, руководство «сине-гранатовых» довольно выступлениями Канселу, но в ближайшее время не будет начинать переговоры по трансферу. Обсуждения начнутся позже.

Жоау Канселу стал автором двух голов и одного ассиста, отыграв 14 матчей за команду Хави Эрнандеса. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.