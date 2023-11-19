Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Канселу хочет остаться в «Барселоне», переговоры с «Манчестер Сити» пройдут позже

19 Ноября 2023 • 22:35 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
25.11 15:30

Правый защитник «Барселоны» Жоау Канселу не планирует возвращаться в «Манчестер Сити».

Португалец арендован каталонским клубом до конца текущего сезона. В «Барселоне» заинтересованы в выкупе 29-летнего игрока, сам латераль также рассчитывает остаться, однако предварительная договорённость с «Манчестер Сити» пока не достигнута. По данным инсайдера Фабрицио Романо, руководство «сине-гранатовых» довольно выступлениями Канселу, но в ближайшее время не будет начинать переговоры по трансферу. Обсуждения начнутся позже.

Жоау Канселу стал автором двух голов и одного ассиста, отыграв 14 матчей за команду Хави Эрнандеса. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Ноября
21:57
Уокер не переживает о раннем матче с «Ливерпулем»
18 Ноября
15:17
Спортивный директор «Жироны» Карсель: «Мичел в будущем может возглавить «Манчестер Сити»
13:26
Собослаи: «Не хочу быть Джеррардом, хочу быть самим собой»
17 Ноября
23:28
Стало известно, насколько серьёзна травма Ковачича
22:34
В «Манчестер Сити» намерены увеличить сумму отступных в контракте Холанна
21:37
Отец Луиса Диаса: «Мой сын мечтает играть за «Барселону»
21:31
Ковачич: Мне нравится работать с Гвардиолой
18:41
Ковачич: «За последние несколько лет лучше де Брёйне никого не было»
00:58
Гюндоган сравнил Хави и Гвардиолу
16 Ноября
15:17
Коуто: «Хочу выступать в Лиге чемпионов, но не знаю, будет ли это в «Жироне» или в «Манчестер Сити»
13:50
Агент Холанна: «Счастлив ли Эрлинг в «Манчестер Сити»? Спросите у него сами»
13:38
«Манчестер Сити» хочет вернуть Сане следующим летом
15 Ноября
18:28
Прибыль «Манчестер Сити» увеличилась вдвое — клуб поставил личный рекорд 4
15:21
«Ньюкасл» может приобрести Филлипса в январе
12:17
«Челси» и «Арсенал» готовы побороться за Москардо, но бразилец интересен еще двум топ-клубам
00:50
Рико Льюис: «Гвардиола – настоящий перфекционист»
14 Ноября
22:27
27 очков после 12 туров – третий показатель «Ливерпуля» при Клоппе
15:54
Марез: «Гвардиола и Бегиристайн хотели, чтобы я остался в «Манчестер Сити»
15:32
Марез: «Всё ещё чувствую, что у меня остались незавершённые дела в Европе»
15:15
​Александер-Арнольд назвал игрока, которым восхищается – он из «Манчестер Сити»
11:36
Симеоне: «Мората находится на одном уровне с Холанном»
02:49
Холанн – о том, что может забить 50 голов в АПЛ быстрее всех в истории: «Меня это не особо волнует»
01:31
Александер-Арнольд: «Родри – очень недооценённый игрок, без него «Манчестер Сити» уже не тот»
00:16
Каррагер: «Ливерпуль» должен верить в свои шансы в борьбе за чемпионство»
00:05
В «Реале» всё больше склоняются к подписанию Холанна вместо Мбаппе
13 Ноября
21:59
«Реалу» интересен звёздный игрок «Ливерпуля» 1
21:30
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поборются за защитника, оценённого в 35 млн евро
16:17
​Клопп возмущён временем начала матча с «Манчестер Сити»
11:02
Клопп — о турнирном положении «Ливерпуля»: «Всё хорошо, но наша игра далека от идеала»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 19 Ноября
22:35 · Англия. Премьер-лига
Канселу хочет остаться в «Барселоне», переговоры с «Манчестер Сити» пройдут позже
22:27 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» уверены в подписании Тодибо
22:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» оказался лучше «Юнайтед» и в женском дерби - 3:1
21:57 · Англия. Премьер-лига
Уокер не переживает о раннем матче с «Ливерпулем»
21:45 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд и «Ювентус» не отказываются от подписания Санчо, несмотря на зарплату игрока
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Тоттенхэм» могут обменяться звёздными игроками слухи
20:25 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» следит за форвардом «Ливерпуля» слухи
18:35 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» может подписать топ-форварда в январе
17:55 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» может подписать экс-форварда «Ливерпуля»
16:51 · Англия. Премьер-лига
​Тренер Норвегии порадовал фанатов «Арсенала» информацией об Эдегоре
16:21 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» вряд ли попытается подписать Тони зимой из-за другого игрока
15:53 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» включился в борьбу за Филлипса
14:16 · Англия. Премьер-лига
Джеймс — о травмах: «Если что-то в организме кричит, то нужно притормозить»
14:14 · Англия. Премьер-лига
Триппьер срочно уехал из сборной Англии
14:13 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» - фаворит на покупку Гирасси
Все новости
Рекомендуем