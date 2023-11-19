В «Манчестер Юнайтед» уверены в подписании Тодибо

Защитник Жан-Клер Тодибо является трансферной целью «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Sunday Express, на «Олд Траффорд» уверены в успешном подписании 23-летнего футболиста примерно за 40 миллионов фунтов (больше 45 миллионов евро) благодаря сэру Джиму Рэтклиффу. Последний вот-вот купит 25% акций «красных дьяволов».

Жан-Клер Тодибо сейчас выступает за «Ниццу». В 11 матчах сезона 2023/2024 защитник записал на свой счёт один голевой пас.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.