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«Манчестер Сити» оказался лучше «Юнайтед» и в женском дерби - 3:1

19 Ноября 2023 • 22:27 Комментировать

После того, как недавно «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0, неудача постигла «красных дьяволиц» и в женском дерби Манчестера. «Красные» первыми открыли счет с пенальти в середине первого тайма, но упустили преимущество еще до конца первой половины игры, пропустив два гола.

Третий влетел в ворота женского «Манчестер Юнайтед» в начале второго тайма, после чего все было предрешено, хотя последние двадцать минут игры «Манчестер Сити» провел в численном меньшинстве. Это позволило «горожанкам» обойти «дьяволиц» в турнирной таблице, в которой лидируют «Челси» и «Арсенал».

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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Женский Футбол ещё теги
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