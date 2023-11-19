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Уокер не переживает о раннем матче с «Ливерпулем»

19 Ноября 2023 • 21:57 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
25.11 15:30

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер не переживает по поводу того, что матч с «Ливерпулем» начнётся в субботу в 12:30 по местному времени. Гранды Премьер-лиги сразятся после паузы, связанной с матчами сборных.

Ранее временем начала матча возмущался главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Мы вернёмся из Северной Македонии рано утром во вторник, но у меня есть хороший тренер [Гвардиола], который даёт нам пару выходных. Иногда это утомительно, но я бы ни за что не променял свою работу.

Спортивная наука мне очень помогла. Я занимаюсь в тренажёрном зале, чтобы прокачать мышцы, и я был в форме», - цитирует Уокера портал Goal.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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