«Боруссия» Дортмунд и «Ювентус» не отказываются от подписания Санчо, несмотря на зарплату игрока

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо по-прежнему интересен дортмундской «Боруссии» и «Ювентусу».

Как известно, англичанин уже получил выгодное предложение из Саудовской Аравии, однако не торопится его принимать. Согласно данным инсайдера Николо Скиры, 23-летний футболист, возможно, сможет рассчитывать на продолжение карьеры в Германии или Италии – «Боруссия» из Дортмунда и «Ювентус» не теряют надежд на аренду футболиста, несмотря на его зарплату в 16 млн евро в год. «Манчестер Юнайтед» должен будет покрыть значительную часть оклада игрока, чтобы сделка состоялась.

Напомним, что Джедон Санчо был исключён из состава «красных дьяволов» из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом.