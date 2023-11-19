«Барселона» и «Тоттенхэм» могут обменяться звёздными игроками

«Тоттенхэм» может предложить «Барселоне» своего игрока в обмен на Рафинью Диаса.

Бразильский вингер стал трансферной целью «шпор», о чём сообщалось ранее. Тем не менее, по сведениям Sport, в «Тоттенхэме» не намерены платить за Рафинью 70 млн евро, как того требует «Барселона», поэтому в сделку может быть включён другой игрок – центральный защитник Кристиан Ромеро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего аргентинца в 60 млн евро.

В текущем сезоне Ромеро принял участие в 11 матчах «Тоттенхэма», записав себе в актив два забитых мяча. Контракт чемпиона мира с лондонским клубом рассчитан до середины 2027 года.