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​«Барселона» следит за форвардом «Ливерпуля» слухи

19 Ноября 2023 • 20:25 Комментировать

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас находится на радаре «Барселоны». Каталонский клуб может попробовать подписать этого футболиста, хотя провернуть трансфер будет сложно, ведь он будет дорогостоящим. Об этом на своих страницах пишет TodoFichajes.

Ранее отец Луиса Диаса сообщил, что форвард мечтает однажды оказаться именно в «Барселоне».

Луис Диас в январе отметит свой 27-й день рождения. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 75 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Диас провёл 14 матчей, в которых забил четыре гола и отдал один голевой пас на партнёра.

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