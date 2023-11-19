​«Арсенал» может подписать топ-форварда в январе

В зимнее трансферное окно состав лондонского «Арсенала» может пополнить нападающий Душан Влахович из «Ювентуса». Об этом сообщает Tuttojuve.

Отмечается, что видеть Влаховича в своих рядах хочет и «Реал», но «Арсенал» может выиграть гонку за сербом, включив в сделку Томаса Парти.

Душану Влаховичу 23 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают серба в 70 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 Влахович провёл 10 матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра.

На текущий момент «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.