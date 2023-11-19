​«Вест Хэм» может подписать экс-форварда «Ливерпуля»

«Вест Хэм» рассчитывает усилить линию нападения в зимнее трансферное окно. Как сообщает Daily Mirror, лондонский клуб в январе может подписать Доминика Соланке. Сейчас этот форвард выступает за «Борнмут». Ранее он, воспитанник академии «Челси», поиграл за «Ливерпуль».

В чемпионате Англии сезона 2023/2024 Соланке провёл за «Борнмут» 12 матчей. В них нападающий записал на свой счёт шесть голов и один результативный пас на партнёра.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 26-летнего Доминика Соланке в 20 миллионов евро.

«Вест Хэм» сейчас занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.