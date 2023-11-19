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​Тренер Норвегии порадовал фанатов «Арсенала» информацией об Эдегоре

19 Ноября 2023 • 16:51 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
25.11 20:30

Главный тренер национальной сборной Норвегии Столе Сольбаккен сказал несколько слов о состоянии полузащитника Мартина Эдегора. Игрок «Арсенала» пропустил последние матчи команды.

«Я разговаривал с Мартином на протяжении 45 минут. Ему становится лучше и лучше, постепенно он набирает обороты. Ему важно действовать шаг за шагом. Вероятно, я надеюсь, он будет готов к матчу «Арсенала» против «Брентфорда», - сказал Сольбаккен на пресс-конференции.

Матч Английской премьер-лиги между «Брентфордом» и «Арсеналом» пройдёт в ближайшую субботу, 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Сборная Норвегии Столе Сольбаккен Мартин Эдегор ещё теги

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