​«Тоттенхэм» вряд ли попытается подписать Тони зимой из-за другого игрока

«Тоттенхэм» в зимнее трансферное окно вряд ли предпримет попытку подписать нападающего Айвена Тони из «Брентфорда». Об этом рассказывает Mirror. Отмечается, что «шпоры» свои усилия на рынке сосредоточат на подписании вингера Рафиньи из «Барселоны».

Отметим, что Айвен Тони в прошлом сезоне входил в число лучших бомбардиров чемпионата Англии. Впрочем, весной футболиста дисквалифицировали на восемь месяцев за нарушение правил о ставках. Срок наказания 27-летнего футболиста истекает в середине января.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.