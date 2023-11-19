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«Вест Хэм» включился в борьбу за Филлипса

19 Ноября 2023 • 15:53 Комментировать
Бёрнли
...
Вест Хэм
25.11 18:00

«Вест Хэм» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Кэлвину Филлипсу, сообщает Football Insider.

По информации источника, «горожане» готовы отдать английского футболиста в аренду или продать его на постоянной основе уже в январе.

Ранее сообщалось, что в услугах Филлипса также заинтересованы «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Ювентус».

В текущем сезоне 28-летний Филлипс провёл за «Манчестер Сити» восемь матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 28 миллионов евро.

Напомним, Филлипс представляет «горожан» с лета 2022 года. Ранее он выступал за «Лидс».

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