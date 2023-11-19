Триппьер срочно уехал из сборной Англии

Защитник Киран Триппьер покинул расположение сборной Англии. Футболист отыграл 90 минут в пятничном матче против Мальты (победа англичан 2:0), но пропустит гостевую игру против Северной Македонии в понедельник.

Срочный отъезд Триппьера из лагеря национальной команды Англии связан с личными причинами. Об этом сообщается на официальном сайте «Ньюкасла» без каких-либо подробностей.

Отметим, что сборная Англии ещё в октябре обеспечила себе место на чемпионате Европы – 2024. Континентальный футбольный форум пройдёт следующим летом в Германии.