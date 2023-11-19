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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Триппьер срочно уехал из сборной Англии

19 Ноября 2023 • 14:14 Комментировать

Защитник Киран Триппьер покинул расположение сборной Англии. Футболист отыграл 90 минут в пятничном матче против Мальты (победа англичан 2:0), но пропустит гостевую игру против Северной Македонии в понедельник.

Срочный отъезд Триппьера из лагеря национальной команды Англии связан с личными причинами. Об этом сообщается на официальном сайте «Ньюкасла» без каких-либо подробностей.

Отметим, что сборная Англии ещё в октябре обеспечила себе место на чемпионате Европы – 2024. Континентальный футбольный форум пройдёт следующим летом в Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Сборная Англии Киран Триппьер ещё теги
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