«Ньюкасл» - фаворит на покупку Гирасси

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси имеет вариант трудоустройства в клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщается на станицах портала Todofichajes.

В переходе гвинейского бомбардира заинтересован «Ньюкасл». «Сороки» считаются главными фаворитами на подписание 27-летнего африканца. Сделку могут оформить в январское трансферное окно. Стоимость нападающего составляет 40 миллионов евро.

Гирасси успешно начал сезон-2023/2024 немецкой Бундеслиги. Нападающий принял участие в девяти встречах, в которых отметился 15 забитыми мячами. Контракт Серу со «Штутгартом» рассчитан до 2026 года.