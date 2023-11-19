«Манчестер Юнайтед» нацелился на Гризманна и готов утроить его зарплату

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн имеет вариант трудоустройства в английском топ-клубе. По информации журналистов El Nacional, в подписании 32-летнего игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» всерьез настроены оформить трансфер 32-летнего игрока. Руководство манкунианцев готово утроить нынешнюю заработную плату французского форварда.

Гризманн успешно начал сезон в составе «матрасников». Нападающий провел 16 поединков, забил 12 голов и отдал результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2026 года, а трансферный ценник составляет 25 миллионов евро.