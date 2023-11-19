«Арсенал» и «Милан» претендуют на полузащитника с ценником 80 миллионов евро

23-летний испанский полузащитник Ойян Сансет, правами на которого владеет «Атлетик» Бильбао, пользуется спросом на трансферном рынке.

По сведениям Todofichajes, в подписании футболиста заинтересованы представители Английской премьер-лиги и итальянской Серии А. Речь идет о лондонском «Арсенале» и «Милане».

Трудовое соглашение Сансета с «Атлетиком» рассчитано до лета 2032 года. Его клаузула, прописанная в контракте, составляет 80 миллионов евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании полузащитник сыграл 11 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.