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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» и «Милан» претендуют на полузащитника с ценником 80 миллионов евро

19 Ноября 2023 • 12:18 Комментировать

23-летний испанский полузащитник Ойян Сансет, правами на которого владеет «Атлетик» Бильбао, пользуется спросом на трансферном рынке.

По сведениям Todofichajes, в подписании футболиста заинтересованы представители Английской премьер-лиги и итальянской Серии А. Речь идет о лондонском «Арсенале» и «Милане».

Трудовое соглашение Сансета с «Атлетиком» рассчитано до лета 2032 года. Его клаузула, прописанная в контракте, составляет 80 миллионов евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании полузащитник сыграл 11 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.

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Милан Атлетик Бильбао Арсенал Лондон Ойян Сансет трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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