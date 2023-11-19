«Реал» может купить звезду АПЛ за 100 миллионов евро

Мадридский «Реал» подыскивает усиление в среднюю линию. «Сливочным» нужен футболист, который сможет восполнить потерю хорвата Луки Модрича и немца Тони Крооса, которые близки к уходу.

По данным Todofichajes, в сферу интересов испанского топ-клуба попал 24-летний англичанин Деклан Райс, который выступает за лондонский «Арсенал». Потенциальный трансфер хавбека оценивается в 100 миллионов евро.

Деклан в минувшее трансферное окно присоединился к «канонирам», перейдя из «Вест Хэма». С ним был подписан долгосрочный контракт до середины 2028 года.

В текущем сезоне АПЛ Райс забил два гола и сделал ассист в 12 матчах.

Назван лучший опорник в мировом футболе