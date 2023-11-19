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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» может купить звезду АПЛ за 100 миллионов евро

19 Ноября 2023 • 12:05 Комментировать

Мадридский «Реал» подыскивает усиление в среднюю линию. «Сливочным» нужен футболист, который сможет восполнить потерю хорвата Луки Модрича и немца Тони Крооса, которые близки к уходу.

По данным Todofichajes, в сферу интересов испанского топ-клуба попал 24-летний англичанин Деклан Райс, который выступает за лондонский «Арсенал». Потенциальный трансфер хавбека оценивается в 100 миллионов евро.

Деклан в минувшее трансферное окно присоединился к «канонирам», перейдя из «Вест Хэма». С ним был подписан долгосрочный контракт до середины 2028 года.

В текущем сезоне АПЛ Райс забил два гола и сделал ассист в 12 матчах.

Назван лучший опорник в мировом футболе

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Лука Модрич Тони Кроос Деклан Райс трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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