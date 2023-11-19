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Стало известно, сыграет ли Холанн с «Ливерпулем»

19 Ноября 2023 • 11:52 Комментировать

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поможет своей команде в предстоящем поединке чемпионата Англии против «Ливерпуля». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, норвежский нападающий успеет восстановиться после травмы, которую получил в расположении национальной команды.

Матч между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» пройдет в Манчестере 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени. В преддверии этого поединка хозяева лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости располагаются на второй строчке.

Холанн получил травму в матче сборной Норвегии

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Эрлинг Холанн ещё теги
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