Фернандеш — о возможном переезде в Саудовскую Аравию: «Я счастлив там, где нахожусь»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отреагировал на информацию об интересе к себе со стороны клубов из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что за 29-летнего португальца может быть предложено около 100 миллионов евро.

По словам Фернандеша, несмотря на не самые лучшие времена в «Манчестер Юнайтед», он полностью сконцентрирован на выступлениях за клуб и сборную.

«Я сосредоточен на сборной и «Манчестер Юнайтед». Я счастлив там, где нахожусь. Я не обращаю внимания на слухи», — цитирует Фернандеша AS.

В текущем сезоне Фернандеш провёл за «Манчестер Юнайтед» 17 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 75 миллионов евро.