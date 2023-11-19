«Челси» определился с кандидатурой нового нападающего

Нападающий сборной Ирландии и «Брайтона» Эван Фергюсон является трансферной целью лондонского «Челси», рапортует Football Insider.

Согласно данным источника, руководство «пенсионеров» высоко оценивает талант 19-летнего футболиста и хочет оформить его переход в ближайшем будущем. При этом «Брайтон» запросит за игрока солидную сумму. Ранее в прессе сообщалось о 114 миллионах евро.

В нынешнем сезоне Фергюсон провел в составе «чаек» 18 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами. Срок действующего контракта нападающего с английским клубом рассчитан до середины 2029 года.