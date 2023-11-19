Фернандеш прокомментировал возможный трансфер Невеша в «Манчестер Юнайтед»

Один из лидеров «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отреагировал на новость о возможном переезде на «Олд Траффорд» игрока лиссабонской «Бенфики» Жоау Невеша.

«Мне бы хотелось, чтобы этот трансфер был оформлен. Невеш играет на очень высоком уровне. Однако окончательный выбор клуба остается за ним. Его ждет большое будущее в любой команде», - приводятся слова полузащитника в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Жоау сыграл за «Бенфику» 16 поединков, забил один мяч и отдал один ассист. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 20 миллионов евро. Контракт между сторонами истекает летом 2028 года.