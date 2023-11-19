«Ливерпуль» нашёл усиление в «Манчестер Сити»

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс может продолжить карьеру в «Ливерпуле», об этом рапортуют журналисты Football Insider.

«Красные» подыскивают опорника, и кандидатура Филлипса считается одной из оптимальных. Руководство мерсисайдского топ-клуба предпримет попытку заполучить хавбека в январское трансферное окно. Главным конкурентом «Ливерпуля» в споре за Кэлвина считается туринский «Ювентус».

Полузащитник перешел в «Манчестер Сити» летом прошлого года из «Лидса». Сумма сделки составила 49 миллионов евро. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2028 года.