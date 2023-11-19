«Манчестер Сити» интересуется защитником «Челси»

Защитник Ян Матсен, правами на которого владеет лондонский «Челси», попал в сферу интересов другого английского топ-клуба. По сообщениям 90min, в подписании нидерландского игрока заинтересован «Манчестер Сити».

«Горожане» рассматривают Матсена на место левого латераля. Сам нидерландец недоволен своим положением в «Челси» и готов к трансферу в другой коллектив. В структуре «пенсионеров» Ян находится с 2018 года.

Трансферная стоимость защитника оценивается в 20 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между Матсеном и лондонцами истекает летом 2025 года.