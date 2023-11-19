​Рис Джеймс навестил в больнице болельщика, едва не умершего во время игры «Челси» с «Манчестер Сити»

Матч «Челси» и «Манчестер Сити» имел все элементы драмы - в том числе и из-за того, что случилось во время игры на трибунах. Один из болельщиков «Челси» получил во время игры инфаркт - настолько бурно складывались события на поле. К счастью, врачам удалось спасти бедолагу. Он сейчас приходит в себя в госпитале, и капитан «Челси» Джеймс Рис счел необходимым навестить его.

- Этот парень 20 минут был фактически мертв! К счастью, медики спасли его. Он - сильный человек, и у него прекрасная семья. Я рад, что он приходит в себя, - цитирует слова Риса итальянское новостное агентство ITASportPress.