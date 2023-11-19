​Де Брёйне случайно попал в список соавторов последнего сингла рэпера Дрейка

Известный канадский рэпер Дрейк выпустил свой очередной сингл под названием Wick Man, сопроводив его видеопрезентацией, в титрах которой слушатели неожиданно увидели запись K.De Bruyne. Кто-то отметил аккаунт игрока в социальных сетях, задав соответствующий вопрос, и понеслось...

Полузащитнику «Манчестер Сити» пришлось объяснять, что речь на самом деле о забавном совпадении, и никакого отношения к творчеству рэпера он не имеет. Тем не менее, он продемонстрировал свое чувство юмора, ответив, что Дрейку, возможно, потребовалась его точная передача.

Напомним, что де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года, сейчас он залечивает травму.