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​Де Брёйне случайно попал в список соавторов последнего сингла рэпера Дрейка

19 Ноября 2023 • 03:05 Комментировать

Известный канадский рэпер Дрейк выпустил свой очередной сингл под названием Wick Man, сопроводив его видеопрезентацией, в титрах которой слушатели неожиданно увидели запись K.De Bruyne. Кто-то отметил аккаунт игрока в социальных сетях, задав соответствующий вопрос, и понеслось...

Полузащитнику «Манчестер Сити» пришлось объяснять, что речь на самом деле о забавном совпадении, и никакого отношения к творчеству рэпера он не имеет. Тем не менее, он продемонстрировал свое чувство юмора, ответив, что Дрейку, возможно, потребовалась его точная передача.

Напомним, что де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года, сейчас он залечивает травму.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне Дрейк ещё теги
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