Луис Суарес: «Ливерпуль» попросил меня поговорить с Дарвином Нуньесом»

Уругвайский нападающий Дарвин Нуньес был взят в «Ливерпуль» с большими ожиданиями, но свой первый сезон в составе клуба провел не слишком хорошо - скорее, плохо. Как оказалось, наставить его на путь истинный пытался другой бывший нападающий «Ливерпуля» - Луис Суарес. Он провел «душеспасительную беседу» с Нуньесом по просьбе руководства «Ливерпуля»:

- У Дарвина огромный потенциал. Когда у него были проблемы, мы встретились поговорить об этом по просьбе руководства «Ливерпуля». Я пояснил ему особенности английского футбола и дал пару советов, - цитирует слова Луиса Суареса американское издание ESPN.