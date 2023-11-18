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Луис Суарес: «Ливерпуль» попросил меня поговорить с Дарвином Нуньесом»

18 Ноября 2023 • 21:21 Комментировать

Уругвайский нападающий Дарвин Нуньес был взят в «Ливерпуль» с большими ожиданиями, но свой первый сезон в составе клуба провел не слишком хорошо - скорее, плохо. Как оказалось, наставить его на путь истинный пытался другой бывший нападающий «Ливерпуля» - Луис Суарес. Он провел «душеспасительную беседу» с Нуньесом по просьбе руководства «Ливерпуля»:

- У Дарвина огромный потенциал. Когда у него были проблемы, мы встретились поговорить об этом по просьбе руководства «Ливерпуля». Я пояснил ему особенности английского футбола и дал пару советов, - цитирует слова Луиса Суареса американское издание ESPN.


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Евро-Футбол.Ру,
Луис Суарес Дарвин Нуньес
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