​Холанн признал - его кумиром является Криштиану Роналду

Выступающий за «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн уже является кумиром многих, но и у него есть свои кумиры - в частности, это португальский супер-форвард Эрлинг Холанн. Особенно ему нравится Криштиану ранней поры, выступавший за «Манчестер Юнайтед» и затем в Мадриде:
- Он всегда был моим идолом. Он всегда был выше остальных. Он всегда развивает и совершенствует свою игровую манеру. Это было видно и после того, как он покинул «Манчесте Юнайтед» и перебрался в мадридский «Реал», - цитирует слова Холанна итальянское новостное агентство ITASportPress.
Сейчас Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии.
энта очинь сильна..брава писатиль..))
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