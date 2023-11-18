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​Холанн признал - его кумиром является Криштиану Роналду

18 Ноября 2023 • 20:57 Комментировать (3)

Выступающий за «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн уже является кумиром многих, но и у него есть свои кумиры - в частности, это португальский супер-форвард Эрлинг Холанн. Особенно ему нравится Криштиану ранней поры, выступавший за «Манчестер Юнайтед» и затем в Мадриде:

- Он всегда был моим идолом. Он всегда был выше остальных. Он всегда развивает и совершенствует свою игровую манеру. Это было видно и после того, как он покинул «Манчесте Юнайтед» и перебрался в мадридский «Реал», - цитирует слова Холанна итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сейчас Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрлинг Холанн ещё теги
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Комментарии (3)
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TEREX
18 Ноября 2023 в 22:09
""Эрлинг Холанн уже является кумиром многих, но и у него есть свои кумиры - в частности, это португальский супер-форвард Эрлинг Холанн""
энта очинь сильна..брава писатиль..))
Vova52
18 Ноября 2023 в 21:19
ну конечно , на обоих трудятся 9 первоклассных игрока , а они забивают + пенальти....
9Orlov 9
18 Ноября 2023 в 21:30
Забивать тоже надо иметь талант. Советский тренер Б.Аркадьев говорил: Дайте мне игрока, который не умеет бегать, не техничен, но который будет забивать в каждой игре - и ему место в составе обеспечено.
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