​Холанн признал - его кумиром является Криштиану Роналду

Выступающий за «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн уже является кумиром многих, но и у него есть свои кумиры - в частности, это португальский супер-форвард Эрлинг Холанн. Особенно ему нравится Криштиану ранней поры, выступавший за «Манчестер Юнайтед» и затем в Мадриде:

- Он всегда был моим идолом. Он всегда был выше остальных. Он всегда развивает и совершенствует свою игровую манеру. Это было видно и после того, как он покинул «Манчесте Юнайтед» и перебрался в мадридский «Реал», - цитирует слова Холанна итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сейчас Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии.