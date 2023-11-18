Легенда «Милана», архитектор «Кристал Пэлас» или один из создателей «Атлетико»: Кто станет спортивным директором «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время планирует назначить спортивного директора. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» знакомит с кандидатами.

В «Манчестер Юнайтед» никогда не было классического спортивного директора в общепринятом понимании. По данным СМИ, сэр Джим Рэтклифф, который в ближайшее время должен приобрести часть акций клуба, настаивает на приглашении подобного сотрудника. Этот человек будет работать в связке с новым генеральным директором «МЮ». Уже объявлено, что Ричард Арнольд покинет свой пост, и его, скорее всего, заменит Жан-Клод Блан, который занимает аналогичную должность в компании «ИНЕОС Спорт».

Пол Митчелл

Когда в СМИ появилась информация, что в «МЮ» появится спортивный директор, то первым, имя которого стали обсуждать, стал Пол Митчелл. В своё время его уже связывали с назначением в стан «красных дьяволов». В настоящее время Митчелл без работы, после того как в марте покинул «Монако». До этого он работал в «Лейпциге».

Однако главный успех Митчелла – это его деятельность в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме». В этих двух клубах он сотрудничал с главным тренером Маурисио Почеттино. Именно при Митчелле в лондонский клуб перебрались Сон Хынмин, Деле Алли, Тоби Альдервейрельд, Киран Триппьер. Итогом стало попадание «Тоттенхэма» в финал Лиги чемпионов.

Паоло Мальдини и Фредерик Массара

Легенду итальянского «Милана» также связывают с должностью в «МЮ». В 2019-м Паоло Мальдини присоединился к спортивному директору Рикки Массаре в роли технического, и они на пару вернули «россонери» чемпионский титул. Кроме того, за счёт их грамотной работы «Милан» добрался до полуфинала Лиги чемпионов. Отмечается, что именно эта пара нашла и привезла в клуб Тео Эрнандеса, Рафаэля Леау, Оливье Жиру, Фикайо Томори.

По итогам прошлого сезона Мальдини и Массара покинули «Милан», что выглядело удивительно. По данным СМИ, сам бывший легендарный защитник хотел большей независимости и увеличения трансферного бюджета. В свою очередь руководство клуба осталось недовольным подписаниями Шарля де Кетеларе и Дивока Ориги. Так или иначе, в целом работа Мальдини и Массары была довольно успешной, если смотреть на результаты.

Андреа Берта

Итальянец мог получить пост в «Манчестер Юнайтед» ещё при Жозе Моуринью, и теперь вновь его сватают на «Олд Траффорд». Андреа Берта находится в тени Диего Симеоне, но играет одну из главных ролей в успехах «Атлетико» последних лет. Он работал в «Парме» и «Дженоа», в 2013-м был назначен техническим директором мадридского клуба, а через четыре года стал уже спортивным директором после ухода Хосе Луиса Каминеро.

Во время работы Берты «Атлетико» дважды становился чемпионом Испании и дважды проигрывал в финалах Лиги чемпионов. За это время «матрасники» совершили ряд успешных трансферов вроде подписания Антуана Гризманна и Яна Облака. Была выгодная продажа Люки Эрнандеса. Также «Атлетико» неплохо заработал на Родри, хотя, кажется, что отступные в контракте полузащитника могли быть и выше. Главная неудача итальянца – это крупный трансфер Жоау Фелиша.

Дуги Фридман

В 2017 году скромный «Кристал Пэлас» назначил на пост спортивного директора Дуги Фридмана, чему теперь очень рад. Экс-нападающий выстроил грамотную работу «стекольщиков» на рынке, отыскивая классных исполнителей в скромных командах. Эберечи Эзе из клуба «Куинз Парк Рейнджерс», Мару Гуеи из резерва «Челси», Майкл Олисе из «Рединга» вместе стоили команде около 50 миллионов евро, а теперь каждый из них поодиночке оценивается дороже.

Кроме этого, Фридман активно работал над развитием академии «Кристал Пэлас», что тоже должно дать результат в будущем. Фридман – это, пожалуй, один из самых талантливых управленцев Британии.

Ли Конгертон

Ещё один местный специалист, которого считают кандидатом, но он выглядит аутсайдером в гонке. Конгертон начинал карьеру в роли тренера в молодёжной команде «Ливерпуля», и в этой роли он понравился Жозе Моуринью. Португалец переманил валлийца в «Челси» на аналогичную должность. Позже Конгертон стал главным скаутом «синих».

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Затем была работа в «Гамбурге», «Сандерленде», после чего Брендан Роджерс позвал своего старого знакомого по «Челси» сначала в «Селтик», а потом и в «Лестер». В прошлом году Конгертон отправился в «Аталанту», и именно с его именем связывают покупку, а потом и выгодную продажу как раз в «МЮ» Расмуса Хёйлунна.

Роман Андреев