Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Левандовски рассказал о том, как извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль изменило его карьеру

18 Ноября 2023 • 20:01 Комментировать

Польский нападающий Роберт Левандовски считает, что извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль в 2010 году изменило всю его карьеру. Почему - он пояснил в интервью.

- В 2010 году меня приглашал «Блэкберн». Сева я встречался с Сэмом Эллардайсом, и он мне понравился. Он хотел пригласить молодого нападающего и я тоже не был против сменить Познань на Англию. Но тогда случилось извержение исландского вулкана, никто не мог летать в Европе целую неделю. Я заказал билет, но не смог полететь. И потом так и не полетел. Этот факт изменил мою карьеру, потому что я мог остаться в «Блэкберне» и потеряться там, - цитирует слова Левандовски итальянское новостное агентство ITASportPress.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Блэкберн Роберт Левандовски
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 18 Ноября
20:57 · Англия. Премьер-лига
​Холанн признал - его кумиром является Криштиану Роналду
20:01 · Англия. Премьер-лига
​Левандовски рассказал о том, как извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль изменило его карьеру
18:51 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» может подписать брата Беллингема
18:22 · Англия. Премьер-лига
​Санчо сомневается в варианте с переездом в Саудовскую Аравию
18:15 · Англия. Премьер-лига
​«Галатасарай» может подписать хавбека «Манчестер Юнайтед»
17:58 · Англия. Премьер-лига
​Холанн высказался о травме
16:48 · Англия. Премьер-лига
​С «Эвертона» могут снять ещё 9 очков
16:36 · Англия. Премьер-лига
​Моуринью нацелился на двух игроков «Челси»
15:58 · Англия. Премьер-лига
Эмери хочет видеть в «Астон Вилле» форварда «Ромы» слухи
15:40 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов купить Невеша, если «Аль-Хиляль» не отдаст игрока в аренду
15:17 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Жироны» Карсель: «Мичел в будущем может возглавить «Манчестер Сити»
14:56 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» вряд ли сможет пригласить Дугласа Луиса в январе
14:55 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» не продаст Ришарлисона зимой
14:40 · Англия. Премьер-лига
Переговоры «Арсенала» с Уайтом по новому контракту продвигаются позитивно
14:01 · Англия. Премьер-лига
Одноклубник Головина может заменить Каземиро в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем