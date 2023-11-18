​Левандовски рассказал о том, как извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль изменило его карьеру

Польский нападающий Роберт Левандовски считает, что извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль в 2010 году изменило всю его карьеру. Почему - он пояснил в интервью.

- В 2010 году меня приглашал «Блэкберн». Сева я встречался с Сэмом Эллардайсом, и он мне понравился. Он хотел пригласить молодого нападающего и я тоже не был против сменить Познань на Англию. Но тогда случилось извержение исландского вулкана, никто не мог летать в Европе целую неделю. Я заказал билет, но не смог полететь. И потом так и не полетел. Этот факт изменил мою карьеру, потому что я мог остаться в «Блэкберне» и потеряться там, - цитирует слова Левандовски итальянское новостное агентство ITASportPress.