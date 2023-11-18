​«Тоттенхэм» может подписать брата Беллингема

Джоб Беллингем, брат полузащитника «Реала» Джуда Беллингема, в обозримом будущем может оказаться в топ-клубе Премьер-лиги. Как сообщает Football Insider, интерес к 18-летнему полузащитнику проявляет «Тоттенхэм».

В настоящий момент Джоб Беллингем представляет «Сандерленд», который выступает в Чемпионшипе и занимает там шестое место в турнирной таблице. В 16 матчах лиги в сезоне 2023/2024 Беллингем-младший забил три гола и отдал один голевой пас на партнёра.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джоба Беллингема в 6 миллионов евро.