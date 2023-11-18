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​Санчо сомневается в варианте с переездом в Саудовскую Аравию

18 Ноября 2023 • 18:22 Комментировать

Вингер Джедон Санчо на фоне конфликта с Эриком тен Хагом давно не играет за «Манчестер Юнайтед». Футболист явно сменит клуб зимой, и у него есть вариант с трансфером в «Аль-Хиляль». Впрочем, Санчо сомневается в варианте с переездом в Саудовскую Аравию, о чём рассказывает 90min.

Джедону Санчо 23 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают вингера в 32 миллиона евро. В сентябре Санчо написал в социальных сетях, что его делают козлом отпущения, и после этого футболиста отстранили от команды. Этой публикацией Санчо отвечал на публичные слова тен Хага о том, что он плохо тренируется.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джедон Санчо Аль-Хиляль Эр-Рияд трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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