​«Галатасарай» может подписать хавбека «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Донни ван де Бек почти не получает игрового времени в «Манчестер Юнайтед», поэтому зимой он может сменить клубную прописку. Как сообщает Fichajes, интерес к 26-летнему нидерландцу проявляет «Галатасарай». Турецкий клуб называют фаворитом на подписание ван де Бека в январе, хотя «львам» придётся конкурировать с «Интером» и «Реал Сосьедадом».

В сезоне 2023/2024 ван де Бек поучаствовал только в двух матчах «Манчестер Юнайтед», проведя на футбольном поле только 21 минуту.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Донни ван де Бека в 10 миллионов евро.