​Холанн высказался о травме

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн из-за травмы не поможет сборной Норвегии в воскресном матче против Шотландии. Звёздный бомбардир сделал публикацию на этот счёт в социальных сетях.

«К сожалению, я пропущу завтрашнюю игру против Шотландии. Желаю ребятам всего наилучшего. Сейчас я лечусь и пытаюсь вернуться как можно скорее», - написал Холанн.

Отметим, что сборная Норвегии ещё в октябре потеряла шансы на выход из группы. Билеты на чемпионат Европы от группы А получили сборные Испании и Шотландии.

Чемпионат Европы пройдёт следующим летом в Германии.