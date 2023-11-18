С «Эвертона» сняли 10 очков за нарушения финансовых правил, и команда опустилась на предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. После этого появилась информация о том, что клубы «Бёрнли», «Лидс» и «Лестер», которые вылетали из топ-дивизиона в последние годы, планируют потребовать у «Эвертона» компенсацию в 300 миллионов фунтов.

Как сообщает Daily Mail, если трио клубов добьётся успеха, то с «Эвертона» могут снять ещё 9 очков, и клуб окажется под угрозой банкротства.

Стоит сказать, что снятие 10 очков – это уже самая суровая санкция такого рода в истории топ-дивизиона Англии.