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​С «Эвертона» могут снять ещё 9 очков

18 Ноября 2023 • 16:48 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
26.11 19:30

С «Эвертона» сняли 10 очков за нарушения финансовых правил, и команда опустилась на предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. После этого появилась информация о том, что клубы «Бёрнли», «Лидс» и «Лестер», которые вылетали из топ-дивизиона в последние годы, планируют потребовать у «Эвертона» компенсацию в 300 миллионов фунтов.

Как сообщает Daily Mail, если трио клубов добьётся успеха, то с «Эвертона» могут снять ещё 9 очков, и клуб окажется под угрозой банкротства.

Стоит сказать, что снятие 10 очков – это уже самая суровая санкция такого рода в истории топ-дивизиона Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон

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