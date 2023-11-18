​Моуринью нацелился на двух игроков «Челси»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хотел бы усилить состав своей команды. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Calciomercato, португальский тренер нацелился на двух защитников «Челси». В этом шорт-листе находятся Трево Чалоба и Маланг Сарр.

Обоим футболистам 24 года. Чалоба оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 18 миллионов евро, а Сарр – в 6 миллионов евро.

Напомним, что в конце лета рулевой «Челси» Маурисио Почеттино удивил журналистов, когда не смог ответить на вопрос о Сарре. Судя по всему, на тот момент аргентинец не знал, что такой футболист есть в его команде.