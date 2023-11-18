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​Моуринью нацелился на двух игроков «Челси»

18 Ноября 2023 • 16:36 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хотел бы усилить состав своей команды. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Calciomercato, португальский тренер нацелился на двух защитников «Челси». В этом шорт-листе находятся Трево Чалоба и Маланг Сарр.

Обоим футболистам 24 года. Чалоба оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 18 миллионов евро, а Сарр – в 6 миллионов евро.

Напомним, что в конце лета рулевой «Челси» Маурисио Почеттино удивил журналистов, когда не смог ответить на вопрос о Сарре. Судя по всему, на тот момент аргентинец не знал, что такой футболист есть в его команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Жозе Моуринью Маланг Сарр Трево Чалоба трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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