Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери хотел бы видеть в своей команде нападающего Тэмми Абрахама. Как сообщает Football Insider, бирмингемцы могут попытаться провернуть сделку в зимнее трансферное окно.

Стоит сказать, что Абрахам в сезоне 2023/2024 не провёл ни одного матча – он восстанавливается от серьёзной травмы колена. Впрочем, Эмери высоко ценит 26-летнего футболиста.

В 2018-2019 годах Тэмми Абрахам уже выступал за «Астон Виллу». Тогда бирмингемцы брали форварда у «Челси» в аренду.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Абрахама в 35 миллионов евро.