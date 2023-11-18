Спортивный директор «Жироны» Карсель: «Мичел в будущем может возглавить «Манчестер Сити»

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель заявил, что главному тренеру команды Мичелу в будущем по силам возглавить такой топ-клуб, как «Манчестер Сити».

«У Мичела есть достаточно таланта для того, чтобы в будущем возглавить такой топ-клуб, как «Манчестер Сити». При этом ему нужно время, чтобы приблизиться к требуемому уровню. Тем не менее, Мичел во главе скромной команды ставит футбол, похожи на тот, в который играет «Манчестер Сити», – цитирует Карселя Mundo Deportivo.

Напомним, «Жирона» принадлежит владельцам «Манчестер Сити». В каталонском клубе часто играют молодые футболисты «горожан» на правах аренды.