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Спортивный директор «Жироны» Карсель: «Мичел в будущем может возглавить «Манчестер Сити»

18 Ноября 2023 • 15:17 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
25.11 15:30

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель заявил, что главному тренеру команды Мичелу в будущем по силам возглавить такой топ-клуб, как «Манчестер Сити».

«У Мичела есть достаточно таланта для того, чтобы в будущем возглавить такой топ-клуб, как «Манчестер Сити». При этом ему нужно время, чтобы приблизиться к требуемому уровню. Тем не менее, Мичел во главе скромной команды ставит футбол, похожи на тот, в который играет «Манчестер Сити», – цитирует Карселя Mundo Deportivo.

Напомним, «Жирона» принадлежит владельцам «Манчестер Сити». В каталонском клубе часто играют молодые футболисты «горожан» на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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