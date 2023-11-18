«Арсенал» вряд ли сможет пригласить Дугласа Луиса в январе

Лондонский «Арсенал» в январское трансферное окно вряд ли сможет оформить трансфер полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса. По информации от журналиста Пита О’Рурка, команда Микеля Артеты не потянет трансфер в январе.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» будет требовать за Луиса свыше 100 миллионов евро компенсации. «Арсенал» вряд ли будет выкладывать столь большую сумму в январское трансферное окно.

Луис в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах Английской премьер-лиги, где отметился 5 забитыми голами и результативной передачей. Дуглас мог перейти в «Арсенал» ещё зимой 2022 года.