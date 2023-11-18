​«Тоттенхэм» не продаст Ришарлисона зимой

Слухи связывают форварда «Тоттенхэма» Ришарлисона с клубами Саудовской Аравии. Впрочем, в январское трансферное окно переезд бразильца на Ближний Восток маловероятен. Как сообщает Football Insider, «шпоры» не думают о продаже 26-летнего Ришарлисона зимой.

В сезоне 2023/2024 Ришарлисон провёл за «Тоттенхэм» 11 матчей. В них бразилец записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Ришарлисона в 40 миллионов евро.

«Тоттенхэм» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии.