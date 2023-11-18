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Переговоры «Арсенала» с Уайтом по новому контракту продвигаются позитивно

18 Ноября 2023 • 14:40 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
25.11 20:30

Лондонский «Арсенал» продолжает вести переговоры с защитником Беном Уайтом по поводу нового контракта. По информации от журналиста Фабрицио Романо, переговоры между сторонами продвигаются позитивно.

Источник сообщает, что стороны ещё далеки от окончательного соглашения, но всё идёт к тому, что Уайт поставит подпись под новым соглашением. Главный тренер Микель Артета хочет сохранить Бена на более длительный срок.

Напомним, действующий контракт Уайта с «Арсеналом» истекает летом 2026 года. Футболист сборной Англии перебрался к «канонирам» перед стартом сезона-2021/2022 из «Брайтона».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Бен Уайт

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