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Одноклубник Головина может заменить Каземиро в «Манчестер Юнайтед»

18 Ноября 2023 • 14:01 Комментировать

Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», рапортуют журналисты Todofichajes.

По сведениям источника, манкунианцы рассматривают 24-летнего француза в качестве замены бразильцу Каземиро, которого могут продать в Саудовскую Аравию грядущей зимой. Если эта сделка состоится, то Фафана станет приоритетной целью «красных дьяволов» на январь.

Потенциальный трансфер француза в «Манчестер Юнайтед» оценивается в 25 миллионов евро. Его действующий контракт с монегасками рассчитан до конца июня 2025 года.

Каземиро принял решение о будущем в «Манчестер Юнайтед»

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Монако Манчестер Юнайтед Каземиро Юссуф Фофана трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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