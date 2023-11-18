Одноклубник Головина может заменить Каземиро в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», рапортуют журналисты Todofichajes.

По сведениям источника, манкунианцы рассматривают 24-летнего француза в качестве замены бразильцу Каземиро, которого могут продать в Саудовскую Аравию грядущей зимой. Если эта сделка состоится, то Фафана станет приоритетной целью «красных дьяволов» на январь.

Потенциальный трансфер француза в «Манчестер Юнайтед» оценивается в 25 миллионов евро. Его действующий контракт с монегасками рассчитан до конца июня 2025 года.

Каземиро принял решение о будущем в «Манчестер Юнайтед»