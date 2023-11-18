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Собослаи: «Не хочу быть Джеррардом, хочу быть самим собой»

18 Ноября 2023 • 13:26 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
25.11 15:30

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи не очень доволен сравнениями с бывшим капитаном мерсисайдцев Стивеном Джеррардом. Венгер надеется, что сможет оставить на «Энфилде» своё собственное наследие.

«Не хочу быть Джеррардом, хочу быть самим собой. Конечно, если мне скажут, что ты окажешь такое же влияние и проведешь такую же карьеру за «Ливерпуль», как Джеррард, я бы на это согласился», – цитирует Собослаи Football Focus.

Напомним, Собослаи перебрался в «Ливерпуль» минувшим летом из «РБ Лейпцига» за сумму около 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник отметился голом и двумя ассистами в Английской премьер-лиге.

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