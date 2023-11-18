Холанн пропустит матч против сборной Шотландии

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн не примет участие в ближайшем матче с Шотландией в рамках квалификации к чемпионату Европы. Официальный сайт норвежской команды подтвердил эту информацию.

В заявлении сборной Новергии говорится, что травма Холанна несерьёзная. Нападающий незначительно повредил колено и не успеет восстановиться к матчу со сборной Шотландии.

Напомним, Норвегия в данный момент занимает третью строчку в своей квалификационной группе к чемпионату Европы. Шотландия идёт на втором месте, которое позволяет завоевать прямую путёвку на турнир. Отставание норвежцев от шотландцев составляет 6 очков.