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Холанн пропустит матч против сборной Шотландии

18 Ноября 2023 • 13:03 Комментировать
Шотландия
...
Норвегия
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19.11 22:45

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн не примет участие в ближайшем матче с Шотландией в рамках квалификации к чемпионату Европы. Официальный сайт норвежской команды подтвердил эту информацию.

В заявлении сборной Новергии говорится, что травма Холанна несерьёзная. Нападающий незначительно повредил колено и не успеет восстановиться к матчу со сборной Шотландии.

Напомним, Норвегия в данный момент занимает третью строчку в своей квалификационной группе к чемпионату Европы. Шотландия идёт на втором месте, которое позволяет завоевать прямую путёвку на турнир. Отставание норвежцев от шотландцев составляет 6 очков.

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Манчестер Сити Сборная Норвегии Сборная Шотландии Эрлинг Холанн ещё теги

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