Яшин на первом месте: названы топ-10 лучших вратарей в истории

Искусственный интеллект определил лучшего вратаря в истории футбола. Как сообщается на страницах британского таблоида The Mirror, первое место в данном рейтинге занял экс-голкипер сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин.

На второй позиции расположился итальянец Дино Дзофф, а третьим стал англичанин Гордон Бэнкс. Четвертое место занял Джанлуиджи Буффон, а топ-5 лучших голкиперов в истории замкнул Оливер Кан.

Также в десятку лучших были включены: Петер Шмейхель, Мануэль Нойер, Икер Касильяс, Эдвин ван дер Сар и Зепп Майер.

Назван лучший полузащитник в истории футбола, Зидан - третий