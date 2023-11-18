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Яшин на первом месте: названы топ-10 лучших вратарей в истории

18 Ноября 2023 • 13:03 Комментировать

Искусственный интеллект определил лучшего вратаря в истории футбола. Как сообщается на страницах британского таблоида The Mirror, первое место в данном рейтинге занял экс-голкипер сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин.

На второй позиции расположился итальянец Дино Дзофф, а третьим стал англичанин Гордон Бэнкс. Четвертое место занял Джанлуиджи Буффон, а топ-5 лучших голкиперов в истории замкнул Оливер Кан.

Также в десятку лучших были включены: Петер Шмейхель, Мануэль Нойер, Икер Касильяс, Эдвин ван дер Сар и Зепп Майер.

Назван лучший полузащитник в истории футбола, Зидан - третий

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Евро-Футбол.Ру,
Джанлуиджи Буффон Мануэль Нойер Оливер Кан Дино Дзофф Лев Яшин Гордон Бэнкс ещё теги
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