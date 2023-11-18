Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван лучший полузащитник в истории футбола, Зидан - третий

18 Ноября 2023 • 12:48 Комментировать

Журналисты таблоида The Mirror при помощи искусственного интеллекта определили лучшего полузащитника в истории футбола. В топ-10 попали три испанца, по два представителя Франции и Нидерландов, а также по одному игроку из Бразилии, Англии и Германии.

Лучшим был признан легендарный экс-футболист каталонской «Барселоны» Йохан Кройф. Второе место занял француз Мишель Платини, а топ-3 замкнул его соотечественник Зинедин Зидан.

Также в десятку лучших полузащитников в истории футбола попали: Хави Эрнандес, Андрес Иньеста, Лотар Маттеус, Пол Скоулз, Франк Райкаард, Хаби Алонсо и Сократес.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрес Иньеста Зинедин Зидан Хави Эрнандес Мишель Платини Йохан Кройф ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 18 Ноября
13:26 · Англия. Премьер-лига
Собослаи: «Не хочу быть Джеррардом, хочу быть самим собой»
13:03 · Англия. Премьер-лига
Холанн пропустит матч против сборной Шотландии
11:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может потратить более 100 миллионов евро на нового форварда
11:06 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» продаст Дугласа Луиса только за 120 миллионов евро
11:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл игрока, который усилит нападение команды
10:26 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг впечатлён профессионализмом Магуайра
09:27 · Англия. Премьер-лига
Кейн - третий: названы топ-10 лучших английских футболистов в истории 1
09:14 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и ещё два клуба АПЛ поборются за румынского игрока
08:25 · Англия. Премьер-лига
Онана травмировался в матче сборной Камеруна
08:19 · Англия. Премьер-лига
Рафинья может уйти из «Барселоны» в клуб АПЛ
05:37 · Англия. Премьер-лига
​Болельщики «Манчестер Юнайтед» отказываются от абонементов на матчи
05:30 · Англия. Премьер-лига
​Жан-Клод Блан может получить работу в «Манчестер Юнайтед»
05:21 · Англия. Премьер-лига
Вероятность вылета «Эвертона» из АПЛ возросла в десять раз
05:02 · Англия. Премьер-лига
​Кардашьян: «Увидела Холанна и чуть не сошла с ума»
03:33 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» поспорят за футболиста из чемпионата Саудовской Аравии
Все новости
Рекомендуем