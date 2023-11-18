Назван лучший полузащитник в истории футбола, Зидан - третий

Журналисты таблоида The Mirror при помощи искусственного интеллекта определили лучшего полузащитника в истории футбола. В топ-10 попали три испанца, по два представителя Франции и Нидерландов, а также по одному игроку из Бразилии, Англии и Германии.

Лучшим был признан легендарный экс-футболист каталонской «Барселоны» Йохан Кройф. Второе место занял француз Мишель Платини, а топ-3 замкнул его соотечественник Зинедин Зидан.

Также в десятку лучших полузащитников в истории футбола попали: Хави Эрнандес, Андрес Иньеста, Лотар Маттеус, Пол Скоулз, Франк Райкаард, Хаби Алонсо и Сократес.