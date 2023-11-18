«Манчестер Юнайтед» может потратить более 100 миллионов евро на нового форварда

Форвард национальной сборной Ирландии и «Брайтона» Эван Фергюсон находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», подыскивающего усиление в атакующую линию. Об этом сообщает Football Insider.

Боссы «красных дьяволов» планируют подписать перспективного нападающего в январское трансферное окно. Впрочем, сделать это будет не так просто, поскольку «Брайтон» установил внушительный ценник на игрока. «Чайки» планируют выручить с потенциального трансфера Фергюсона 114 миллионов евро.

В текущем сезоне Премьер-лиги 19-летний форвард забил пять голов в 11 встречах.

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