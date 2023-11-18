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«Астон Вилла» продаст Дугласа Луиса только за 120 миллионов евро

18 Ноября 2023 • 11:06 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
25.11 20:30

«Астон Вилла» повесила ценник на своего полузащитника Дугласа Луиса, который в январе будет одной из главных целей лондонского «Арсенала». По информации от журналиста Тома Коломосса, команда Унаи Эмери будет требовать за бразильца около 120 миллионов евро.

По сведениям источника, «Астон Вилла» считает, что Луис должен стоить не дешевле, чем Мойсес Кайседо и Деклан Райс, которые минувшим летом обошлись «Челси» и «Арсеналу» примерно в 117 миллионов евро без учёта бонусов.

Напомним, Луис и раньше был в шорт-листе «Арсенала» в январе 2022 года, но тогда сделка не состоялась.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Астон Вилла Дуглас Луис ещё теги

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