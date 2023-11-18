«Манчестер Юнайтед» нашёл игрока, который усилит нападение команды

Центральный нападающий «Ньюкасла» Александр Исак по-прежнему находится в списке трансферных желаний «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Как стало известно источнику, руководство манкунианского гранда рассчитывает арендовать шведского бомбардира. «Ньюкасл», в свою очередь, не планирует расставаться со своим ведущим футболистом. Трансферный ценник Александра составляет 70 миллионов евро. Он связан трудовыми обязательствами с «сороками» до лета 2028 года.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Исак провел восемь поединков, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей.

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